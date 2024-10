Hein Vanhaezebrouck is niet mals voor Anderlecht-middenvelder: "Je moet zelfs niet beginnen vergelijken met Hans Vanaken, want dan wordt het pijnlijk"

Bij Anderlecht loopt het dit seizoen niet zoals het moet. Hein Vanhaezebrouck is van mening dat er spelers zijn die te snel denken dat ze er al zijn.

Anderlecht speelde een bijzonder zwakke wedstrijd tegen Club Brugge. Paars-wit ging zo, een week na de pijnlijke nederlaag tegen Beerschot, alweer onderuit.

De wil om te winnen en de grinta ontbraken volledig. Hein Vanhaezebrouck ziet dat er spelers zijn die veel minder snel tevreden moeten zijn van hun spel. "Bij Anderlecht zie ik nu voldane spelers die vinden dat ze al veel bereikt hebben, dat ze er al zijn", vertelde hij bij Het Nieuwsblad.

Vanhaezebrouck noemt daarbij ook een naam. "Yari Verschaeren bijvoorbeeld, die volledig in de achterzak van Seys zat. Vroeger had die een enorme drive, maar nu lijkt die helemaal weg. Vorige week zegt hij in een interview dan nog dat hij zichzelf een van de beste spelers in België vindt op zijn positie, en doet hij alsof de critici niks van voetbal kennen… (zucht)."

Voor Vanhaezebrouck presteert 23-jarige middenvelder echt niet zoals gehoopt. Verschaeren zit ondertussen al aan 192 wedstrijden voor Anderlecht.

"Dan wordt het toch tijd dat een paar mensen in z’n omgeving hem wakker schudden. Er zijn genoeg ‘nummers tien’ die de laatste jaren beter hebben gepresteerd. Met Hans Vanaken, die weer de grote aanjager was, moet je zelfs niet beginnen te vergelijken, want dan wordt het pijnlijk."