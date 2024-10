Talent van Club Brugge kon afgelopen zomer naar Engeland of Duitsland, maar wou absoluut niet vertrekken

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Romeo Vermant heeft zijn kans met beide handen gegrepen tegen Anderlecht. Het was pas zijn tweede basissplaats van het seizoen. Vorige zomer kon hij voor een nieuw avontuur kiezen, maar hij besloot heel bewust om bij Club Brugge te blijven.

Romeo Vermant kon zondag zijn eerste doelpunt maken voor Club Brugge. Er viel ongetwijfeld wat druk van zijn schouders. Is de 20-jarige spits nu vertrokken?

Het was dit seizoen nog maar zijn tweede basisplaats, maar in totaal stond Vermant al wel 24 keer op het veld in het shirt van Club Brugge. Daar gaf hij bovendien al vier assists.

Afgelopen seizoen werd hij in januari uitgeleend aan Westerlo. Daar deed hij het ook niet slecht met drie doelpunten en twee assists in 12 wedstrijden.

Er zit heel wat potentieel in de jonge spits. Dat hebben ze in het buitenland ook gezien. Volgens Het Nieuwsblad kon hij rekenen op interesse van NAC Breda, maar ook van grotere clubs uit Engeland en Duitsland.

Uiteindelijk koos Vermant ervoor om bij Club Brugge te blijven, dat wou hij absoluut. Dat terwijl de Belg wist dat hij niet de eerste keuze zou zijn van Nicky Hayen. Nu krijgt hij toch meer zijn kans. Tegen Anderlecht heeft hij die in ieder geval met beide handen gegrepen.