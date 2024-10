Anderlecht, daar is niet alleen het veld ziek: dit is het grote probleem van paars-wit en het kan enkel in januari genezen worden

Nee, het was dus niet - helemaal - de schuld van Brian Riemer. Anderlecht onder David Hubert stuit ook op zijn limieten. Terwijl de Deen vooral probeerde punten bij elkaar te halen, probeert Hubert er ook verzorgd voetbal in te pompen. Maar voor geen van beide heeft Anderlecht een deftige kern.

Anderlecht zit met een bacterie in het veld van het Lotto Park, maar heeft er ook eentje in zijn kleedkamer. We gaan het gewoon zeggen zoals het is: er is niet genoeg kwaliteit in de huidige Anderlecht-kern. En dat mag Jesper Fredberg zich aanwrijven. Er was een snelle centrale verdediger nodig, een stevige creatieve middenvelder en extra snelheid op de flanken.

Fredberg slaagde met Edozie half in één van die drie opdrachten. Tegen Vanaken, Onyedika en Jashari posteerde Hubert volgend 'midget'-middenveld: Rits, Leoni, Stroeykens en Verschaeren. Gemiddeld zijn die vier 1m74 hoog. De drie van Club zijn gemiddeld 1m86 groot. En staan heel wat steviger op hun poten.

Kwaliteit en... lengte

Verschaeren en Leoni werden simpelweg onder de voet gelopen, Rits kon zich tegen zijn ex-club nog vrij goed redden, maar Stroeykens - normaal de stevigste van allen - was gewoon onzichtbaar en blonk dan ook nog uit in het geven van slechte en catastrofale passes.

Een Leander Dendoncker had daar eigenlijk moeten staan, maar Hubert had hem nodig in de verdediging omdat Zanka niet voldoet en hij Sardella nodig heeft op de rechtsback. Dat is geen normaal gegeven voor een topclub. Dat je moet kiezen tussen de pest en de cholera. En dan speelde Dendoncker waarschijnlijk nog zijn slechtste match ooit tegen blauw-zwart.

Vreemde keuze ook van Hubert om met Verschaeren en Dreyer op de flank te beginnen. Dat is nul diepgang en niet genoeg snelheid. Maar waarschijnlijk wou hij dat ze het middenveld bijsprongen om Dolberg te lanceren. De Deen was echter een vat vol frustraties en is dat al een tijdje, ook al zie je het er niet aan.

Slechter onder Hubert dan onder Riemer

Hij moet maar wroeten en knokken om een deftige kans te creëren. Hij krijgt amper bruikbare ballen. Het is gewoon allemaal te weinig, want Vazquez is niet meteen die spits die er 20 zal maken. Vergelijk de bank van Club en Anderlecht maar eens.

Bij Club zaten nog Jutgla, Vetlesen, Nilsson, Skoras, Nielsen, Spileers, Sabbe en Talbi klaar om in te vallen. Bij Anderlecht moest al Marco Kana oproepen om aan 9 bankzitters te geraken. Stel u trouwens eens voor dat er iets met Coosemans gebeurt... Daar wil zelfs Hubert niet aan denken.

Nee, deze kern moet in januari - zelfs als Vertonghen en Hazard terug zijn - een stevige oplapbeurt krijgen. Er moet gewoon kwaliteit bij of Anderlecht - dat onder Hubert nu aan 5 op 15 zit - gaat play-off 1 missen. Riemer haalde nog 12 op 21, dat kan Hubert al niet meer bereiken.