Wat is er aan de hand met Dendoncker? Dit verklaart de vormdip van de Anderlechtse kapitein

Leander Dendoncker zit in een lastige periode bij Anderlecht. Zijn vormcrisis lijkt deels te verklaren door wat er in de anderhalf jaar na het WK met hem is gebeurd, schrijft HLN.

Na een periode bij Aston Villa waarin hij sinds januari 2022 nog maar vijf keer in de basis stond, volgde een uitleenbeurt aan Napoli die helemaal mislukte: slechts 21 speelminuten in 18 wedstrijden. Anderlecht leek een nieuwe start te bieden, maar die terugkeer bij zijn jeugdliefde verloopt tot nu toe moeizaam. De verwachtingen waren nochtans hooggespannen. Dendoncker, ooit een kampioen met Anderlecht en kind van Neerpede, werd onthaald als een verloren zoon die de ploeg weer naar successen zou leiden. Met de blessure van Jan Vertonghen kreeg hij zelfs de aanvoerdersband, maar dat gewicht lijkt zwaarder dan gedacht. Het gebrek aan ritme en speelminuten van de afgelopen twee seizoenen lijkt hem nu op te breken en zijn zelfvertrouwen is laag. De veelzijdigheid die Dendoncker ooit kenmerkte, lijkt nu eerder een nadeel, omdat hij op geen enkele positie een vast ritme kan opbouwen. Daarnaast speelt een klein blessureprobleem hem parten. “Ik sukkel met een klein probleempje aan de enkel", gaf Dendoncker toe. “Dat is iets waar ik al een paar wedstrijden mee worstel. Het is vervelend, maar ik weet van mezelf dat het veel beter moet.” Na de harde nederlaag tegen aartsrivaal Club Brugge, die in prestaties vooral mentaal zwaar viel, staat Dendoncker als kapitein in de vuurlinie. Zijn status als leider brengt verwachtingen met zich mee die hij op dit moment niet kan waarmaken.