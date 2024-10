Degryse ongemeen hard voor speler die dé sterkhouder van Anderlecht moet zijn: "On-Anderlechts"

Anderlecht ging collectief ten onder in Jan Breydel. Geen enkele speler kon de kar trekken. Nochtans wordt dat verwacht van de anciens, met Leander Dendoncker op kop. Maar die was één van de zwakste schakels.

Ook David Hubert scoorde deze keer geen punten met zijn veldbezetting. Anderlecht werd gewoon overlopen. "Ik had het idee dat David Hubert tijdens de rust moést en zou ingrijpen met twee à drie vervangingen. Dat deed hij niét. Hij wachtte nog een kwartier", aldus Degryse in HLN.

Zijn middenveld kon het duidelijk niet aan. Vanaken, Jashari en Onyedika heersten zonder enig probleem. Maar het was Dendoncker die de frustratie van Degryse opwekte. "En achterin... Jongens, toch, Dendoncker! Dit was voor hem én Anderlecht een nieuw dieptepunt."

"Ik weet niet welke problemen Dendoncker heeft, maar zó weinig enthousiasme zag ik nog nooit van een kapitein en van iemand die de boel moet meetrekken. Hij verzoop mee. Opbouwend was het dramatisch."

Dendoncker zou de jeugd moeten meetrekken, maar was de eerste die het kopje liet hangen. "Hij straalde o zo weinig uit. Zelfs zijn interview na de match, waarin hij zei dat Club meer goesting en scherpte had, was pijnlijk. Dit was on-Anderlechts."

Volgens Degryse moeten ze ophouden met te betuttelen bij paars-wit. De jeugdproducten moeten harder aangepakt worden. "Verschaeren is aan zijn zevende profseizoen bezig. Hij is geen youngster meer, hé. Zó wegzinken en afwezig zijn, dat gebeurt hem te veel. Leoni idem. Je kan ze niet blijven beschermen omdat ze jongens van het huis zijn. Men moet strenger worden bij Anderlecht. De lat ligt er te laag."