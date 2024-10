🎥 Hoe kan je dit missen? Zanka alweer de gebeten hond, nu als spits: "Ook daar doet hij het helemaal verkeerd"

Je zal maar Mathias Zanka Jörgensen zijn. Die kon de supporters al niet meer onder ogen komen na zijn verdedigende fouten, maar werd nu ook helemaal afgemaakt nadat hij als spits inviel.

David Hubert had wel het goeie idee nadat Anderlecht verrassend op 2-1 gekomen was in de slotfase van het duel tegen Club Brugge. Aangezien hij geen spitsen meer op de bank had zitten, gooide hij de 1m90 grote Deen in de spits om voor oorlog te zorgen als er ballen in de zestien gepompt werden.

"We probeerden nog iets door zoveel mogelijk voorzetten te geven en te hopen dat er nog iets uit de bus viel", aldus Hubert. "Uiteindelijk gebeurde dat ook, maar als die appel dan valt, dan moet je hem oprapen en opeten."

Dat deed Zanka dus niet. De bal viel aan de tweede paal en hij hoefde het leer maar binnen te duwen, maar raakte het helemaal verkeerd. De bal ging aan de eerste paal buiten. "Het was niet verdiend geweest, maar in voetbal gebeuren wel meer rare dingen", aldus Hubert.

Ook in de commentaarbox kon Peter Vandenbempt het amper geloven. "Wat een misser van dichtbij, een mega-, mega-, megakans vanop de doellijn! Ook daar doet hij het helemaal verkeerd."

"De 2-2 had zomaar gekund. Dankzij een misser van formaat ontsnapt Club aan puntenverlies!", besluit Vandenbempt. De fans van Anderlecht konden het uiteraard niet smaken en lieten hun onvrede blijken op sociale media. Ook Jesper Fredberg kreeg er duchtig van langs omwille van de transfer.