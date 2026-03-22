Datum: 22/03/2026 18:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 30
LIVE Club Brugge-KV Mechelen: Springt blauw-zwart, zonder Vanaken, nog over Union op de slotspeeldag?
Club Brugge sluit de reguliere competitie af met een thuiswedstrijd tegen KV Mechelen. Kan blauw-zwart nog voorbij Union op de laatste speeldag?

Club Brugge en KV Mechelen zijn allebei al geplaatst voor de Champions' Play-offs en zullen dit seizoen dus nog twee keer tegen elkaar spelen. Op deze laatste speeldag van de reguliere competitie staat er vooral voor blauw-zwart nog iets op het spel. 

Club staat op drie punten van leider Union en kan nog naar de eerste plaats springen. Daarvoor moet blauw-zwart wel zelf thuis winnen en moet Union verliezen op het veld van STVV, de derde in de stand. 

Geen Vanaken bij Club

Op Hans Vanaken zal Ivan Leko wel geen beroep kunnen doen, hij zit niet in de selectie. De kapitein van Club heeft nog te veel last van zijn blessure aan de heup. Wellicht wordt Vetlesen zijn vervanger in de basis. 

KV Mechelen staat op dit moment vierde en is bij winst ook zeker van die plaats. Bij een nederlaag kunnen zowel Anderlecht als KAA Gent nog over KV Mechelen wippen als zij wel hun wedstrijd kunnen winnen. 

KV Mechelen ligt Club niet goed


In zijn laatste twee duels thuis tegen KV Mechelen bleef blauw-zwart telkens steken op 1-1. Begin augustus verloor Club ook op het veld van KV Mechelen, blauw-zwart is dus gewaarschuwd. 

Prono Club Brugge - KV Mechelen

Club Brugge wint
Club Brugge wint | Gelijk | KV Mechelen wint
93.89% 4.2% 1.91%
Populairste
2-1
(79x)		 3-1
(60x)		 2-0
(52x)

Vergelijking Club Brugge - KV Mechelen

Positie

2
4

Punten

60
45

Gewonnen

19
12

Verloren

7
8

Gescoorde doelpunten

55
38

Doelpunten tegen

35
33

Gele kaarten

39
67

Rode kaarten

2
0

Onderlinge duels gewonnen

23
11
7
01/08 20:45 KV Mechelen KV Mechelen 2-1 Club Brugge Club Brugge
07/12 18:15 KV Mechelen KV Mechelen 1-2 Club Brugge Club Brugge
26/07 20:45 Club Brugge Club Brugge 1-1 KV Mechelen KV Mechelen
10/12 13:30 KV Mechelen KV Mechelen 0-0 Club Brugge Club Brugge
30/07 18:30 Club Brugge Club Brugge 1-1 KV Mechelen KV Mechelen
02/04 18:30 KV Mechelen KV Mechelen 0-3 Club Brugge Club Brugge
01/10 20:45 Club Brugge Club Brugge 3-0 KV Mechelen KV Mechelen
10/04 18:30 Club Brugge Club Brugge 2-0 KV Mechelen KV Mechelen
19/11 20:45 KV Mechelen KV Mechelen 2-1 Club Brugge Club Brugge
17/12 20:45 KV Mechelen KV Mechelen 0-3 Club Brugge Club Brugge
31/10 20:45 Club Brugge Club Brugge 2-2 KV Mechelen KV Mechelen
15/12 18:00 Club Brugge Club Brugge 3-0 KV Mechelen KV Mechelen
28/09 18:00 KV Mechelen KV Mechelen 0-5 Club Brugge Club Brugge
20/12 20:30 KV Mechelen KV Mechelen 0-3 Club Brugge Club Brugge
15/09 20:30 Club Brugge Club Brugge 2-0 KV Mechelen KV Mechelen
25/11 20:30 Club Brugge Club Brugge 6-1 KV Mechelen KV Mechelen
29/07 20:30 KV Mechelen KV Mechelen 0-2 Club Brugge Club Brugge
29/11 14:30 KV Mechelen KV Mechelen 1-4 Club Brugge Club Brugge
01/08 18:00 Club Brugge Club Brugge 3-0 KV Mechelen KV Mechelen
20/01 20:45 Club Brugge Club Brugge 3-2 KV Mechelen KV Mechelen
16/01 20:30 Club Brugge Club Brugge 1-1 KV Mechelen KV Mechelen
17/12 20:30 KV Mechelen KV Mechelen 0-0 Club Brugge Club Brugge
24/08 18:00 KV Mechelen KV Mechelen 3-1 Club Brugge Club Brugge
07/12 20:00 Club Brugge Club Brugge 3-0 KV Mechelen KV Mechelen
17/08 18:00 KV Mechelen KV Mechelen 1-2 Club Brugge Club Brugge
01/12 20:00 Club Brugge Club Brugge 1-1 KV Mechelen KV Mechelen
11/08 18:00 KV Mechelen KV Mechelen 3-3 Club Brugge Club Brugge
21/01 20:00 Club Brugge Club Brugge 0-1 KV Mechelen KV Mechelen
11/09 18:00 KV Mechelen KV Mechelen 1-2 Club Brugge Club Brugge
10/12 20:30 KV Mechelen KV Mechelen 0-1 Club Brugge Club Brugge
22/08 20:30 Club Brugge Club Brugge 1-2 KV Mechelen KV Mechelen
19/04 19:30 KV Mechelen KV Mechelen 1-0 Club Brugge Club Brugge
05/04 19:30 Club Brugge Club Brugge 3-0 KV Mechelen KV Mechelen
12/12 20:00 Club Brugge Club Brugge 1-1 KV Mechelen KV Mechelen
15/08 20:00 KV Mechelen KV Mechelen 2-1 Club Brugge Club Brugge
17/01 20:00 Club Brugge Club Brugge 3-0 KV Mechelen KV Mechelen
24/09 20:30 KV Mechelen KV Mechelen 1-1 Club Brugge Club Brugge
09/02 20:00 Club Brugge Club Brugge 2-0 KV Mechelen KV Mechelen
27/08 20:30 KV Mechelen KV Mechelen 1-1 Club Brugge Club Brugge
08/02 20:00 KV Mechelen KV Mechelen 0-8 Club Brugge Club Brugge
31/08 20:00 Club Brugge Club Brugge 4-0 KV Mechelen KV Mechelen
"Nobody cares": Ivan Leko windt er helemaal geen doekjes om

20/03

Zondag wordt de allerlaatste speeldag van de Jupiler Pro League afgewerkt. Club Brugge speelt tegen KV Mechelen en zal dat in de play-offs nog twee keer mogen doen.

Bepalende factor voor buitenlands avontuur van Vanderbiest: "Dat is al besproken"

21/03 2

Fred Vanderbiest loodste KV Mechelen naar een historische plek in de Champions' Play-offs. Maar hoelang blijft hij nog aan boord bij Malinwa?

Hebben play-offs hun beste tijd gehad? Filip Joos heeft zeer scherpe mening

21/03 10

Het is KV Mechelen eindelijk gelukt. Voor het eerst in al die jaren met play-offs hebben ze zich weten te plaatsen voor de top-6 en de Champions' Play-offs. En dat misschie...

Vanhaezebrouck lyrisch: "Huzarenstukje"

21/03 1

KV Mechelen zit in de Champions' Play-offs. En daar mag het gerust ook Fred Vanderbiest voor danken. Die begon schoorvoetend aan het seizoen bij Malinwa, maar maakt steeds ...

Fred Vanderbiest over het 'slechte voorbeeld' van Boskamp, Van Wijk, Vandereycken: "Op en over het randje"

21/03 1

Het succes van KV Mechelen dit seizoen heeft ook een persoonlijk verhaal. Coach Fred Vanderbiest loodste Malinwa naar Play-off 1, maar daarvoor moest hij eerst zichzelf her...

Vanderbiest kijkt op van 'oude gewoonte' bij publiek van KV Mechelen

21/03

Bij KV Mechelen was het een weekje vol euforie. De ploeg haalde met de winst tegen Anderlecht de Champions' Play-offs.

LIVE Club Brugge-KV Mechelen: Springt blauw-zwart, zonder Vanaken, nog over Union op de slotspeeldag?

10:25

Jupiler Pro League

 Speeldag 30
Anderlecht Anderlecht 18:30 Cercle Brugge Cercle Brugge
FCV Dender EH FCV Dender EH 18:30 KAA Gent KAA Gent
Zulte Waregem Zulte Waregem 18:30 Charleroi Charleroi
Standard Standard 18:30 Westerlo Westerlo
La Louvière La Louvière 18:30 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 18:30 Antwerp Antwerp
Club Brugge Club Brugge 18:30 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 18:30 Union SG Union SG
