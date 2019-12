🎥 Borussia Dortmund laat dure punten liggen in Hoffenheim, dat jaar afsluit op Europese plaatsen

In de Bundesliga heeft Borussia Dortmund het nagelaten om in het spoor te blijven van Leipzig en Mönchengladbach. Op het veld van Hoffenheim verloren de Borussen opnieuw kostbare punten.

Het leek aanvankelijk een gewonnen partij voor Dortmund. Na iets meer dan een kwartier bracht Mario Götze, die in de basis stond voor de geblesseerde Marco Reus, zijn team op voorsprong.

Dortmund regeerde in Hoffenheim en was superieur in de eerste helft. Ook de tweede helft begonnen de Borussen sterk, maar ze konden de voorsprong niet verder uitbreiden en dan krijg je in het voetbal het spreekwoordelijke deksel op de neus. Hoffenheim maakte tien minuten voor tijd gelijk.

Het duurde niet lang vooraleer Hoffenheim ook over Dortmund ging. Zes minuten later stond de voorsprong voor de thuisploeg op het bord in Sinsheim. Favre bracht nog Paco Alcacer in, maar die kon niet meer scoren voor Dortmund.

Zo blijft de club van Axel Witsel en Thorgan Hazard op een voorlopige derde plaats staan met vier punten minder dan Leipzig en Mönchengladbach.