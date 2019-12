Lokeren-voorzitter: "Dit is verontrustend. Ik maak me zorgen om de club"

Sporting Lokeren is ziek. Na de degradatie van vorig seizoen moeten de Waaslanders ook dit seizoen alle zeilen bijzetten om een nieuwe degradatie te voorkomen. Lokeren-voorzitter Louis de Vries ziet de ernst van de situatie in.

Ook voor clubman Killian Overmeire, die al het hele seizoen geblesseerd moet toekijken hoe zijn club zwalpt, zijn het moeilijke tijden. "Het zijn verschrikkelijke maanden. Zelfs als ik bij familie ben, zit het constant in mijn achterhoofd", vertelt Overmeire in het Nieuwsblad. "Het is ook op die momenten dat je merkt dat een voetbalclub niet om achttien profspelers draait, maar om duizenden mensen. Je merkt dat die mensen op zoek zijn naar een houvast, want Lokeren maakt deel uit van hun identiteit."

Na 25 jaar zakte Lokeren vorig seizoen uit de hoogste klasse. Geen mens kon voorspellen dat het ook dit seizoen zo stroef zou verlopen voor de Waaslanders. "De toestand van de club is verontrustend", stelt Louis de Vries. "Ik maak me zorgen om de club. Dit had niemand verwacht."

Lokeren staat momenteel op een laatste plaats, met drie punter minder dan Lommel. De voorzitter van Lokeren wil nog niet denken aan een tweede degradatie op rij. "Lokeren mag en zal niet nog een degraderen", stelt de Vries resoluut. "Als het toch misloopt? Daar wil ik het liever niet over hebben. Wij hebben alleen een plan A. De komende negen matchen is alles wat telt nu."