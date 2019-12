Mourinho maakt zich populairder bij de Spurs: contractverlenging Vertonghen de volgende stap?

'The Humble One' is er niet alleen in geslaagd om voor een kentering te zorgen wat de resultaten van Tottenham betreft. José Mourinho heeft zich nog meer in het harten van de Spurs-fans gewerkt sinds de contractverlenging van Toby Alderweireld.

Sinds de komst van José Mourinho heerst er opnieuw een overwinningsgevoel bij de Noord-Londense club en, nog belangrijker, is de top-4 weer in zicht. De Portugese manager is aan populariteit aan het winnen en dat is er niet op achteruit gegaan sinds de contractverlening van Toby Alderweireld.

Onder Mauricio Pochettino, de vorige manager, ging de Rode Duivel wellicht transfervrij vertrekken medio 2020. Nu Mourinho aan het roer staat is de centrale verdediger tot inkeer gekomen en blijft hij de Noord-Londense club trouw tot 2023.

Vertonghen en Eriksen

Alderweireld was niet de enige in die contractsituatie. Ook zijn voormalige ploegmakkers van bij Ajax, Jan Vertonghen en Christian Eriksen, zijn (zonder contractverlenging) volgende zomer vrij om te gaan en staan waar ze willen.

Vertonghen zit al sinds 2012 bij Tottenham en ook over zijn aflopende contract wordt er nog onderhandeld. Als er in januari geen nieuwe deal is, dan mogen andere clubs 'SuperJan' benaderen om te onderhandelen. Door het nieuws van Alderweireld zou er weleens snel schot in de zaak kunnen komen.

Eriksen is aan zijn zevende seizoen bezig bij de Spurs, maar niet aan zijn beste. Hij is niet altijd basisspeler, zeker niet na de komst van Mourinho. Bovendien wordt de Deen al een poos gelinkt aan Real Madrid en Manchester United. De kans dat hij volgend jaar niet meer bij Tottenham speelt is dus zeker niet onbestaande.