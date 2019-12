Tien jaar geleden trapten de Rode Duivels het decennium af in de bijna diepste put

Het volgende decennium starten de Rode Duivels als nummer één van de wereld. Tien jaar geleden zag het er nochtans helemaal niet zo mooi uit voor de nationale ploeg. 2010 begonnen de Duivels als nummer 66 van de wereld.

Begië aan de top van de wereld. Voor het tweede opeenvolgende jaar starten de Rode Duivels het nieuwe jaar als leider van de FIFA ranking. Voor zij die de magere jaren al achter zich hebben gelaten na het wereldkampioenschap in 2002: ons voetbal is geëvolueerd en onze gouden generatie wordt door iedereen benijd.

Van Buyten topschutter, drie bondscoaches

In 2009 was de Belgische schutter Daniel Van Buyten. Dat was uiteraard vooraleer Romelu Lukaku bij het team kwam en furore begon te maken. Hij was toen topschutter van de selectie met drie doelpunten op vijftien. Dat jaar maakte de nationale ploeg vijftien doelpunten in twaalf wedstrijden. Ter vergelijking: in 2019 maakten de Rode Duivels 41 doelpunten in 13 wedstrijden. Een hallucinant verschil.

De instabiliteit verklaart uiteraard deze resultaten. In 2009 kende België maar liefst drie bondscoaches. René Vandereycken kreeg na een 2-1-nederlaag in Bosnië en Herzegovina de bon. Franky Vercauteren volgde hem op met vijf matchen, één gelijkspel, vier nederlagen, waaronder de 5-0 in Spanje en de 2-1 in Armenië. Daarna kwam Dick Advocaat. Die farce kende zijn hoogtepunt in december 2009 toen hij ook nog eens coach van AZ Alkmaar werd.

De dramatische resultaten in 2009 resulteerden niet in de laagste positie ooit. Die kenden we in 2007. Toen stond de nationale ploeg op plek 71. De laastste wedstrijd van het vorige decennium wonnen de Belgen wel met 0-2 tegen Qatar. Thomas Vermaelen, Jan Vertonghen, Eden Hazard en Axel Witsel maakten toen al deel uit van de ploeg en ook Mehdi Carcela debuteerde. Het was inderdaad een andere tijd.