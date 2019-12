Belg blijft maar scoren in Eredivisie: doelpunt nummer vijftien levert Heracles een punt op

Heerenveen - Heracles Almelo is zaterdagavond op 1-1 geëindigd. Bij de bezoekers stond er andermaal een Belg aan het kanon.

Cyriel Dessers opende na 54 minuten de score, maar twee minuten later stond het al opnieuw gelijk.

Voor de Belg is het doelpunt nummer twaalf in de Eredivisie dit jaar. Hij trof ook al drie keer raak in de beker. Mede dankzij hem staat Heracles op een veilige plek in de middenmoot.

Dessers is opnieuw topschutter in Nederland.