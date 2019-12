Dries Mertens mist reuzenkans, maar toch wint Napoli na doelpunt in het absolute slot

Gattuso heeft zijn eerste overwinning met Napoli geboekt. De Italiaanse topclub kon al niet meer winnen in de Serie A sinds oktober, maar vanavond wonnen ze met 1-2 op het veld van Sassuolo. Elmas werd de grote held met een doelpunt in de 94ste minuut.

Dries Mertens begon op de bank en de Rode Duivel zag hoe Sassuolo na een half uur op voorsprong kwam. Hamed Traoré trapte een voorzet in één tijd binnen: 1-0. Napoli zocht daarna nadrukkelijk naar de gelijkmaker en na een uur werden ze daarvoor beloond. Allan trapte de bal knap in de winkelhaak.

Met nog een kwartier te spelen viel Mertens in en hij had meteen een reuzenkans. Hij moest de bal maar binnen knikken, maar hij kopte naast. Even later gaf hij de bal mee aan Callejon en de Spanjaard scoorde ook, maar het doelpunt werd afgekeurd.

Toch viel in de 94ste minuut alsnog de 1-2. De ingevallen Elmas scoorde via een hoekschop. Dankzij deze zege nu 8ste in de Serie A. Ze konden al niet meer winnen sinds oktober, dus de zege zal zeker deugd doen. Sassuolo staat op een dertiende plaats.