Opvallend: niet James of Rashford, maar centrale middenvelder is snelste speler bij Manchester United dit seizoen

Manchester United heeft dit weekend een verrassende nederlaag geboekt op het veld van Watford. Het werd 2-0 na doelpunten van Sarr en Deeney. Toch was er nog opvallend nieuwsbij Manchester United dit weekend.

Ze zouden namelijk uitgerekend hebben wie voorlopig de snelste speler is dit seizoen bij Manchester United. Iedereen zou aan James of Rashford denken, maar niets is minder waar. Fred zou voorlopig de snelste speler zijn.

In de match tegen Everton liep Fred een sprint van 37 km/u. Rashford staat voorlopig tweede, want in augustus liep hij een spring van 36 km/u. Daniel James staat op drie. De snelle flankaanvaller liep tegen Manchester City een sprint van 34 km/u.