''Matador' verlaat PSG en gaat voor driejarig avontuur in Madrid'

Na 7 seizoenen met bijna 200 doelpunten houdt Edinson Cavani het wellicht voor bekeken bij PSG. De Uruguayaanse zou een akkoord hebben met een andere Europese topclub.

Het ziet er niet naar uit dat Edinson Cavani zijn aflopende contract (30 juni 2020) bij PSG zal verlengen. Er ligt namelijk een driejarig contract voor de Uruguayaanse spits klaar bij Atlético Madrid. Beide partijen zouden het overigens al eens zijn met de contractvoorwaarden, meldde Gianluca Di Marzio maandag.

'El Matador' speelde achtereenvolgens bij Palermo, Napoli en PSG en scoorde aan de lopende band. Bij PSG komt hij dit seizoen niet vaak aan spelen toe. Met Neymar, Mbappé en Icardi is de concurrentie niet van de poes in de Franse hoofdstad. In 290 matchen voor PSG scoorde hij 196 keer. Hij kan de kaap van 200 dus nog ronden voor hij de club definitief vaarwel zegt.