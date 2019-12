Anderlecht-icoon kijkt door de malaise: "Kompany spreekt die open brief tegen, maar..."

De open brief van RSC Anderlecht blijft beroeren. De recordkampioen deed dat om de druk van de ketel te halen na de tegenvallende resultaten. Olivier Deschacht vindt echter dat paars-wit zichzelf tegenspreekt.

RSC Anderlecht won gisteren met 2-0 van KRC Genk. Eindelijk was er in het Astridpark nog eens leuk voetbal te zien. “We staan dan wel op de plaats van een middenmoter”, liet Vincent Kompany na afloop optekenen. “Maar daarom moeten we ons zo niet gedragen.”

“Hij spreekt die open brief tegen met zo’n uitspraken”, reageert Olivier Deschacht bij Sports Late Night. En voor alle duidelijkheid: de voormalige verdediger van paars-wit is niet meteen de grootste fan van de publicatie.

Ik vind het goed dat Vincent Kompany zo'n uitspraken doet

“Ik ken het huis bij Anderlecht”, besluit Deschacht. “Elke wedstrijd moet er gewonnen worden. Anderlecht moet altijd ambities zijn en de lat moet altijd hoog liggen. Ik vind het dus goed dat Kompany zo’n uitspraken doet.”