Zlatan Ibrahimovic heeft zijn keuze gemaakt: dit wordt zijn volgende (en laatste?) bestemmig

Zlatan Ibrahimovic heeft zijn keuze gemaakt! De Zweedse aanvaller keert terug naar AC Milan. De handtekeningen worden eerstdaags gezet.

AC Milan zit al een tijdje rond de tafel met Mino Raiola. De zaakwaarnemer van Zlatan Ibrahimovic hield lange tijd de boot af, maar Ibracadabra keert toch terug naar de Modestad.

De voorbije dagen probeerde Everton FC te stunten met de komst van de Zweed. Ook Ibrahimovic zag een samenwerking met Carlo Ancelotti zitten, maar uiteindelijk wordt het dus toch Milaan.

Mevrouw Ibrahimovic beslist

De reden is simpel: mevrouw Ibrahimovic wil graag terugkeren naar Italië. Het is momenteel wachten op de handtekeningen. Die zullen wellicht in de loop van volgende week worden gezet.