ADO Den Haag kiest voor ervaren coach als opvolger Groenendijk

ADO Den Haag heeft uitgepakt met een grote naam als opvolger van de ontslagen Fons Groenendijk. De Hagenezen hebben Alan Pardew aangesteld om de club uit de kelder van het klassement te halen.

Pardew tekende in Den Haag een contract voor de rest van het seizoen en heeft als 58-jarige coach al heel wat ervaring opgedaan. Zo was hij in de Engelse Premier League onder andere coach van Swansea, Crystal Palace en Newcastle United, waar hij ooit een contract voor het leven kreeg.

Als speler droeg Pardew het shirt van onder andere Crystal Palace, Charlton en Tottenham. Nu volgt de Engelsman de ontslagen Fons Groenendijk op bij ADO. De club staat voorlaatste met dertien punten. RKC Waalwijk is laatste met elf punten.

Groenendijk was twee jaar lang trainer van ADO nadat hij in 2017 Zeljko Petrovic opvolgde. Dit jaar kon hij zijn prestaties van de afgelopen jaren niet herhalen. Nieuwe coach Pardew neemt assistent Chris Powell mee.