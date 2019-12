Mbappé heeft een (olympische) droom, PSG heeft het voor het zeggen

Voor een snaak van 21 heeft Kylian Mbappé al een mooie prijzenkast bij elkaar gevoetbald. De wereldkampioen van 2018 wil nu ook olympisch eremetaal veroveren.

Frankrijk verzekerde zich in juni van dit jaar als een van de vier halvefinalisten op het EK voor beloften van een olympisch ticket. In een interview met France Football was Kylian Mbappé er als de kippen bij om zich kandidaat te stellen voor het olympisch toernooi dat zal plaatsvinden van 23 juli tot 8 augustus.

Bij PSG is men niet opgezet met een deelname van Mbappé aan de Spelen in Tokio. De aanvaller zal de maand daarvoor ook al met Frankrijk op het EK staan waardoor zijn programma wel erg druk wordt. Binnenkort zitten Mbappé en directeur Leonardo samen over het thema.

Als Mbappé op een 'njet' vanwege de Franse club stuit, zijn er nog altijd de Olympische Spelen van 2024 in ... Parijs.