Officieel: ex-trainer van Racing Genk gaat aan de slag bij Arsenal

Mikel Arteta heeft definitief zijn assistenten gekozen. Er zullen er vier zijn om hem te ondersteunen in zijn tactische keuzes. Albert Stuivenberg is één van hen.

De officiële website van Arsenal kondigde dinsdagavond de volledige samenstelling aan van de technische staf die nieuwkomer Mikel Arteta zal helpen. Een van deze vier personen is in België bekend: Albert Stuivenberg.

De Nederlander is de voormalige coach van Racing Genk. Hij werd eind 2016 door de Limburgse club gehaald, maar minder dan een jaar later werd hij ontslagen en Philippe Clement verving hem. Sindsdien is Stuivenberg assistent-coach van Wales. Hij zal naast een plaats in de technische staf van Arsenal ook assistent bij Wales blijven.