Uitspraak van Riyad Mahrez bezorgt supporters Manchester City heel wat kopzorgen: moeten ze vrezen voor vertrek Braziliaanse vedette?

Mahrez vertelde het bij een quiz. Er werd gevraagd wie van de kern in de zomer zou vertrekken en de Algerijn zijn antwoord was "David Silva en Fernandinho". Het werd even stil, maar aan het gezicht van ploegmaat Mendy te zien mocht het precies nog niet geweten zijn.

Fernandinho is een belangrijke speler voor Manchester City. Hij speelt al sinds 2013 bij de Engelse topclub en hij is al jaren een basisspeler. Zijn vertrek zou een zware aderlating zijn voor Manchester City.

😳 Riyad Mahrez appears to have indicated that Fernandinho will be leaving Manchester City at the end of this season.#MCFC pic.twitter.com/AqTzDPFjR2