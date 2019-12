vertrekt Jordan Lukaku deze winter bij Lazio?

Jordan Lukaku heeft moeite om een plaatsje in de basis te bemachtigen bij Lazio. Hij is blessuregevoelig en ook dit seizoen blijft hij niet gespaard. Er wordt verwacht dat de broer van Romelu deze winter vertrekt bij de club.

Jordan Lukaku (25) heeft dit seizoen twee wedstrijden in de Serie A gespeeld. Hij speelde mee tegen Fiorentina en Sassuolo. Sindsdien heeft de jongere broer van Romelu Lukaku nog een knieblessure opgelopen. Door zijn knie heeft hij veel matchen gemist in 2019.

Volgens het Italiaanse Tuttosport is het verhaal van Lukaku bij Lazio voorbij: de linksachter staat pas derde in de pikorde en er wordt verwacht dat hij de club deze winter zal verlaten. Er is gesproken over een terugkeer naar België, waarbij verschillende clubs navraag hebben gedaan, maar de blessuregevoeligheid van Lukaku doet de clubs twijfelen.