Zlatan Ibrahimovic kreeg ook een aanbod uit de... Serie C: "Hij begreep dat ik geen grapje maakte"

Vrijdagavond kwam AC Milan met het nieuws dat Zlatan Ibrahimovic na Nieuwjaar terug in San Siro speelt. De Zweedse aanvaller tekende een contract tot het einde van het seizoen met een optie op een extra jaar.

Adriano Galliani, voormalig algemeen directeur van AC Milan en tegenwoordig werkzaam bij Serie C-club Monza, deed Zlatan Ibrahimovic ook een aanbod: "Het klopt dat ik hem naar Monza wilde halen", vertelde Galliani in gesprek met La Gazzetta dello Sport. "Hij moest lachen, maar begreep toen dat ik geen grapje maakte. Op dat moment werd hij serieus en wees hij mijn uitnodiging af, om voor AC Milan te kiezen. Dat is oké, ik ben blij dat hij terugkeert."

Galliani is er zeker van dat de transfer goed zal uitpakken: "Zlatan is mentaal sterk en heeft veel charisma. Hij wil nog altijd beslissend zijn en in 31 jaar bij AC Milan heb ik nooit een speler gezien die zijn ploeggenoot in zijn kraag pakte omdat hij niet hard genoeg zijn best deed. Zlatan zal voor een nieuwe dynamiek zorgen en in technisch opzicht kan hij het verschil maken."