Enorme domper voor Chelsea: Engelse topclub lijdt zware financiële verliezen

De door Chelsea gepubliceerde financiële resultaten vertoonden een verlies van ongeveer £100 miljoen, of bijna €118 miljoen. Een slecht begin van het nieuwe jaar dus voor de Engelse topclub.

Chelsea heeft dinsdag haar financiële resultaten op haar website gepubliceerd en ze hadden het ongetwijfeld liever anders gezien: de Londense club heeft een verlies van 96,6 miljoen pond ondanks een omzet van 446,7 miljoen pond. Deze situatie is ontstaan door de afwezigheid van de Blues in de Champions League in 2018-2019 en door dure transfers.

Chelsea-voorzitter Bruce Buck was echter blij met de verklaring dat de club zich heeft kunnen houden aan de financiële fairplayregels van de UEFA en tegelijkertijd "aanzienlijke" investeringen in de sport heeft gedaan. Deze winter zal Chelsea, vierde in de Premier League onder de nieuwe coach Frank Lampard, opnieuw transfers kunnen doen.

Timo Werner

Chelsea heeft heel wat namen op haar lijstje staan voor de winter, maar Timo Werner komt wel heel veel terug in de geruchten. De Duitser zou voor concurrentie moeten zorgen voor het jonge goudhaantje Tammy Abraham. Slecht nieuws dus voor Michy Batshuayi. De Rode Duivel lijkt dan ook op weg naar de uitgang.