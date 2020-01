Cristiano Ronaldo denkt na over zijn toekomst: verlengt de Portugees zijn contract bij Juventus?

Cristiano Ronaldo speelt bij Juventus zoals hij dat gedurende zijn hele carrière heeft gedaan. Zal de Portugese speler zijn verblijf in de Serie A verlengen?

Cristiano Ronaldo, verkozen tot Serie A Player of the Year, is nog steeds sterk op zijn 34 jaar. Hij ligt onder contract tot juni 2022, maar volgens Corriere dello sport heeft Juventus hem een contractverlenging aangeboden.

CR7 heeft dit seizoen 10 goals gemaakt in de Serie A met Juventus (2 in de Champions League). Vorig seizoen werd hij met Juventus kampioen, hij werd uitgeroepen tot beste speler van de competitie en hij won onlangs de Globe Soccer Award voor speler van het jaar, waarvan de ceremonie werd gehouden in Dubai.