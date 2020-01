Spaanse coach door zijn club geschorst na uitlekken van expliciete seksvideo

Victor Sanchez del Amo is (voor even) geen trainer meer, nadat er een seksvideo van hem op het internet werd ontdekt. De trainer van Malaga zegt het slachtoffer van afpersing te zijn.

Malaga reageerde en schorste Victor Sanchez meteen nadat het op de hoogte was van de video met expliciete beelden. De club zal opnieuw een standpunt ondernemen nadat het onderzoek volledig is afgerond. De politie is ermee bezig.

Ook de 43-jarige Sanchez zelf heeft al gereageerd op de gelekte video. Dat deed hij op Twitter. "Ik wil meedelen dat ik het slachtoffer ben van een schending van mijn privacy en dat ik daarvoor wordt afgeperst. De politie heeft de zaak nu in handen en heeft me bepaalde instructies gegeven", luidde het.