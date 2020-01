San Lorenzo reageert op afspringen transfer: "Tenzij Club Brugge van gedacht is veranderd..."

De transfer van Adolfo Gaich van San Lorenzo naar Club Brugge is definitief van de baan. Dat heeft nu ook de vice-voorzitter van de Argentijnse club bevestigd.

Eerder deze avond lieten we u al weten dat de deal tussen Club Brugge en San Lorenzo over de transfer van Adolfo Gaich in het slop zat. Meer zelfs: de aanvaller stond op het punt om een verbeterd contract te tekenen bij zijn ploeg. Dat kan u HIER nalezen.

Ondertussen heeft ook Horacio Arreceygor bevestigd dat de gesprekken tussen de partijen gestopt zijn. "We hebben inderdaad een ontmoeting gehad met de voorzitter van Club Brugge", aldus de vice-president van San Lorenzo tegenover Radio La Red.

Het verbeterde bod van Club Brugge vonden we echter onvoldoende

"Het verbeterde bod vonden we echter onvoldoende", gaat Arreceygor verder. "Als Club Brugge niet van gedacht is veranderd gaat de transfer niet door. Het klopt dat we het geld goed kunnen gebruiken. Maar we gaan niet verkopen tegen elke prijs."