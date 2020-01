Barcelona wil vandaag antwoord: Xavi per direct nieuwe trainer?

Barcelona heeft een ultimatum gesteld. De Catalanen willen vandaag een antwoord van ex-speler Xavi. Die moet per direct Ernesto Valverde gaan opvolgen.

Volgens de twee grote Catalaanse sportkranten wil Barça vandaag weten of het Xavi als nieuwe trainer mag voorstellen. De voormalige middenvelder is nu nog actief bij Al-Sadd in Qatar, maar werd deze week bezocht door technisch directeur Eric Abidal en algemeen directeur Oscar Grau. Ze legden hem een voorstel tot 2022 voor.

Uiteraard is de 39-jarige Xavi geïnteresseerd, maar het aanbod is hem koud op de nek gevallen. Vandaag zou er dus meer nieuws moeten komen.