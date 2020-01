Xavi heeft belangrijke beslissing genomen over eventuele job als coach bij FC Barcelona

Volgens verschillende Spaanse media heeft Xavi besloten om pas in juni trainer te worden van FC Barcelona. Hij zou dit seizoen nog willen afmaken bij Al-Sadd in Qatar.

FC Barcelona is slecht gestart in 2020. Ernesto Valverde lijkt kop van jut te worden, want de Catalaanse club zou op zoek zijn naar een opvolger. Ze zouden graag Xavi als nieuwe trainer voorstellen, maar de ex-middenvelder van de Blaugrana wil pas in juni overnemen.

Volgens verschillende Spaanse media wil Xavi het seizoen afmaken bij Al-Sadd in Qatar. Ze spelen vrijdag de finale van de Qatarese beker. Hij zou ook niet midden in het seizoen willen overnemen, maar voor het begin van een nieuw seizoen. Het is nog niet duidelijk wat FC Barcelona nu met Valverde gaat doen.