Matt Ryan toont groot hart en doneert 17 500 euro voor getroffen dieren in thuisland

Matthew Ryan, momenteel aan de slag bij Brighton&Hove Albion in de Premier League, kondigde vorige week aan dat hij 500 Australische dollar zou doneren per gemaakte save in de Premier League dit weekeinde.

Er werden dit weekend 56 saves gemaakt in de Premier League. Kasper Schmeichel had het druk dit weekend: hij maakte zeven saves. Vier doelmannen, onder wie Ryan zelf, maakten vijf saves.

Dat wil zeggen dat de ex-doelman van Club Brugge en Racing Genk in totaal 28 000 Australische dollar, zo'n 17 500 Euro, zal doneren aan Wires Wildlife Rescue.

Zij verzorgen talloze dieren die gewond zijn geraakt in de verwoestende bosbranden die Australië al weken teisteren. Naast 27 mensen zijn er naar schatting meer dan 2 miljoen dieren omgekomen.

