Belgische rechtsachter (20) verliet OHL voor Nederlandse tweede klasse en is al 18(!) matchen op rij ongeslagen

Vorige zomer trok Jenthe Mertens de deur bij Oud-Heverlee Leuven achter zich dicht. Hij was er bankzitter en ging op zoek naar meer speelgelegenheid in de Nederlandse tweede klasse.

Hij verkaste pas op 2 september, maar enkele dagen later stond Jenthe Mertens al meteen in de basis bij Go Ahead Eagles. Sindsdien miste de 20-jarige rechtsachter geen enkele minuut meer.

Zijn missie om meer te spelen is dus geslaagd en er is nog iets opvallend: sinds het debuut van Mertens in de Keuken Kampioen Divisie verloor Go Ahead Eagles niet meer. De Belg startte nu 18 weken op rij in de basis en sindsdien won de club zeven keer en speelden ze elf keer gelijk. Door de vele puntendelingen staat de club zesde in het klassement. Tegen Dordrecht en Utrecht U21 wist onze landgenoot zelfs al te scoren.