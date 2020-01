Guardiola na penaltymissers: "Ederson is de beste"

Manchester City miste dinsdag op bezoek bij Sheffield United andermaal een penalty. Gelukkig leverde het geen puntenverlies op. Een doelpunt van Aguero volstond voor de zege. Toch is Guardiola niet opgezet met de zoveelste penaltymisser.

Tegen Sheffield was het de beurt aan Gabriel Jesus. De Braziliaanse spits trapte binnen het bereik van doelman Henderson. Alweer een gemiste strafschop voor de Citizens, nadat Aguero ook al vaker miste.

Op de persconferentie na de wedstrijd gaf Guardiola aan dat zijn doelman misschien wel de beste keuze zou zijn als penaltynemer. "Ederson is de beste. Geloof me, hij is onze beste strafschopnemer. Hij heeft geen bloed in zijn aderen. Hij is zo kalm. Hij zou het kunnen doen."

"C'est une préoccupation (les pénaltys). Ederson est notre meilleur tireur de penalty, croyez-moi. Il n'a pas de sang dans les veines, donc il est calme, donc il pourrait le faire."



Op Twitter ontstonden al gauw enkele grappen over het 'penaltycomplex' van Manchester City:

