Jeugdproduct van Club Brugge vervangt Sane in A-kern van Oostende

Bij KV Oostende is de dertigjarige centrale verdediger Yaya Sané definitief naar de B-kern verbannen. De tien jaar jongere Anton Tanghe neemt zijn plek in de A-kern over.

Tanghe is een jeugdproduct van Club Brugge. Hij verkaste afgelopen zomer naar KV Oostende, waar hij in eerste instantie aansloot bij de beloften. Tegen Moeskroen mocht hij op speeldag vijftien al een eerste keer plaatsnemen op de bank bij KVO. Afgelopen weekend stond hij tegen Waasland-Beveren ook op het wedstrijdblad. Nu maakt hij dus definitief deel uit van de A-kern van Dennis Van Wijk.