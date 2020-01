Radja heeft zijn revanche op Inter beet: "Ik voelde me als een middelmatige speler behandeld"

Radja Nainggolan is met Cagliari niet van een kale reis teruggekeerd uit San Siro. De Belgische middenvelder scoorde de 1-1 tegen zijn ex-club, meteen ook de eindstand. Een sportieve revanche heet dat dan.

"We zijn naar hier gekomen om op karakter te spelen. We hadden wat pech in sommige fases en zijn geluk, maar dat is nu eenmaal voetbal", reageerde Radja Nainggolan bij DAZN. "Bij de goal was er een flinke duw gemoeid en ze hadden ook rood moeten krijgen. Iemand moet toch niet eerst zijn been breken voor de overtreder rood krijgt", klonk het bij de gewezen Rode Duivel.

"Behandeld als een middelmatige speler"

En natuurlijk was er ook de 1-1 van Nainggolan. Een afstandschot waar ook het nodige geluk bij was gemoeid. "Ik heb enorm veel respect voor de supporters van Inter en voor mijn ex-ploegmaten, maar ik heb het gevoel dat ik hier als een middelmatige speler behandeld ben. Voor het verdere verloop van het kampioenschap wens ik hen het beste toe", besloot hij.