📷 🎥 Vader en zoon? Zestienjarig toptalent van Celtic zorgt voor verwarring

Opvallender dan zijn leeftijd is zijn lengte: Dembélé is zo’n 1m60 en valt daarmee nogal op tussen de ‘beren’ in de Schotse competitie.

Ook de Engelse derdeklasser Gillingham had het kleine toptalent opgemerkt en wou hem huren, maar Celtic bedankte vriendelijk. Afwachten of we Dembélé de komende weken vaker aan het werk zullen zien. Dembélé staat alleszins al een paar jaar te boek als 'wonderkind'. Er circuleren veel filmpjes van hem als dertienjarige (zie video onderaan).

Celtic team mates Christopher Jullien and Karamoko Dembele applaud the fans after their win vs Ross County at the weekend!



Ya you read that right 'team mates' 😱



Jullien looks like he could be Dembele's father 😂 pic.twitter.com/dUUMsdf2wR