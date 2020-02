Blijft Roberto Martinez in de toekomst trainer van de Rode Duivels?

De bondscoach was te gast bij Telefoot en hij beantwoordde een vraag van één van zijn spelers bij de Rode Duivels. Thorgan Hazard wilde namelijk iets weten van Roberto Martinez.

Tijdens zijn optreden bij Telefoot reageerde Roberto Martinez op de traditionele "Ja/Nee"-sessie die door de show werd voorgesteld. Na een aantal antwoorden kwam er plots een vraag van Thorgan Hazard: "gaat u uw contract verlengen bij de Rode Duivels?"

Roberto Martinez moest niet lang nadenken over zijn antwoord. Het was een duidelijke "Ja". Er is nog niets officieel bekendgemaakt, maar heeft Martinez dan net het antwoord gegeven waar iedereen op heeft gewacht?