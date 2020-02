🎥 Romelu Lukaku andermaal levensbelangrijk voor Inter met twee goals

Romelu Lukaku blijft het fantastisch doen in de Serie A. Zondagavond was hij met Inter op bezoek bij Udinese. Udinese verkocht zijn vel heel duur, maar moest zich toch gewonnen geven. De twee doelpunten van Romelu Lukaku maakten andermaal het verschil.

Inter, waar aanwinst Christan Eriksen voor het eerst in de basis mocht starten, had het lange tijd knap lastig met Udinese. Met Nuytinck, Okaka en De Maio stonden drie ex-spelers van Anderlecht aan de aftrap bij Udinese. Lukasz Teodorczyk viel in de slotfase in.

Meer dan een uur zat de wedstrijd op slot. Tot Romelu Lukaku te veel ruimte en tijd kreeg in de zestien meter. Met een bekeken balletje door de benen van Nuytinck wist hij te scoren.

BIG ROM | @RomeluLukaku9 scoort zijn vijftiende doelpunt van het seizoen in de Serie A ! 💪🔥 pic.twitter.com/VSZuIkzkEm — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) February 2, 2020

Vijf minuten later bleef onze landgenoot ijzig kalm vanaf elf meter om de overwinning veilig te stellen. Meteen zijn twintigste doelpunt voor Inter in amper 29 wedstrijden.