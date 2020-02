Andreas Pereira pronkt met smartphone van 5.900 euro op sociale media: "Tiki Taka Legend"

'Geld moet rollen', luidt het aloude gezegde en dat is ook van toepassing op de laatste aankoop van Andreas Pereira.

De middenvelder van Manchester United pronkte op sociale media met zijn nieuwe smartphone. "Ready voor business met mijn nieuwe limited edition iPhone 11", schreef Andreas Pereira op Instagram.

Het blinkende toestel bevat 24 karaat goud en kost ongeveer 5.000 Britse pond (5.875 euro).Er staat ook 'Tiki Taka Legend' in gegraveerd. Aan camera's geen gebrek, zo is op de foto te zien. De 24-jarige Braziliaan is in België geboren en speelt al sinds 2013 voor Manchester United. Dit seizoen stond hij 18 keer in de basis bij de Red Devils.