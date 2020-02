Daniel Maldini maakte zondag, als derde van de Maldini-generatie, zijn debuut bij AC Milan

Na zijn grootvader Cesare en zijn vader Paolo werd Daniel Maldini de derde van de Maldini-generatie die in het legendarische San Siro mag spelen voor AC Milan. Hij maakte dit weekend zijn debuut.

Het was een zeldzame gebeurtenis in de ontmoeting tussen AC Milan en Hellas Verona op zondag. In de allerlaatste minuten van de wedstrijd verscheen Daniel Maldini voor het eerst in het Rossoneri-shirt. Hij wordt de derde van de Maldini-generatie die voor AC Milan speelt.

Cesare Maldini was de eerste van de familie die voor AC Milan speelde. Daniel's grootvader won de eerste Champions Cup in de geschiedenis van de club (de huidige Champions League). Hij speelde er tussen 1954 en 1965. Cesare Maldini is in 2016 overleden.

Toen kwam Paolo Maldini, één van de legendes van de club met 902 optredens voor AC Milan. Daarin won hij zeven titels en vijf Champions Leagues. Paolo, Daniel's vader, is momenteel technisch directeur bij de Italiaanse club.

In tegenstelling tot Cesare en Paolo is Daniel een aanvaller. Hij werd deze zomer geïntegreerd in het A-team. Op slechts 18-jarige leeftijd heeft de jonge speler nog tijd om zijn voorouders te imiteren en op zijn beurt een legende te worden bij AC Milan.