Speler weigert met Mogi Bayat samen te werken, waardoor zijn transfer naar Nantes niet doorgaat

Is de invloed van Mogi Bayat in Nantes zo groot geworden dat de agent kan beslissen wie wel of niet naar de club komt? Bij Mehdi Zeffane lijkt het alvast het geval.

Mehdi Zeffane (27) trok deze winter naar Krylia Sovetov Samara. Hij was al een half seizoen een vrije speler, want in de zomer vertrok hij bij Stade Rennes. De Algerijnse international, die met The Fennecs de Africa Cup won, had echter in Frankrijk kunnen blijven. Volgens L'Equipe had de voormalige speler van Lyon zich bij FC Nantes kunnen aansluiten, maar kreeg hij een veto van de Franse ploeg. Mogi Bayat's veto.

FC Nantes stemde naar verluidt in met de komst van de rechtsback, maar de club vroeg Zeffane vervolgens met Mogi Bayat te werken in plaats van met zijn gebruikelijke agenten, zo meldden de Franse media. De weigering van de Algerijn om dit te doen heeft ertoe geleid dat de transfer fout is gelopen. Het is een vreemd verhaal en het zou de rol van Mogi Bayat als sportief directeur bij FC Nantes bevestigen...