PSG-coach met handen in het haar: "Als ik alle feestgangers moet schorsen, heb ik geen ploeg meer"

Dat de Braziliaanse vedette het niet te nauw neemt met discipline, is al vaker gebleken. Ook bij zijn vorige verjaardagen zorgde Neymar meermaals voor ophef. Dat was nu niet anders. Samen met enkele ploegmaats werd Neymar zondag gespot in een Parijse nachtclub.

Dit tot grote ergernis van Thomas Tuchel. Zijn ploeg speelde dinsdag namelijk een competitiewedstrijd tegen Nantes. PSG haalde het met 1-2, maar van Neymar was geen sprake in de selectie. Na een vroege voorsprong werd het in het slot nog warm, na een doelpunt van ex-Buffalo Moses Simon. Tuchel reageerde laconiek wanneer een journalist vroeg of dit te maken zou kunnen hebben met de nachtelijke escapades van zijn team. "Als ik alle spelers moest schorsen die op dat feestje waren, dan had ik nu geen ploeg gehad. Het zijn mijn spelers die dit risico willen lopen. Het zij maar zo." 🎙💬 Tuchel : "Si je n'aligne aucun joueur qui étaient à la fête de Neymar, je n'ai pas d'équipe" pic.twitter.com/mIZBnHqsVf — RMC Sport (@RMCsport) February 5, 2020