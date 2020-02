Hoe zit het eigenlijk met het bewijs tegen Delferière en Vertenten? "Ontslagen bij de voetbalbond? Dat contract staat compleet los van het verhaal"

Hoe zit het met Sébastien Delferière en Bart Vertenten? Beide scheidsrechters werden door de KBVB ontslagen nadat hun naam werd genoemd in 'Operatie Propere Handen'. Bewijs heeft het grote publiek echter nog niet gezien.

Meer zelfs: Sébastien Delferière en Bart Vertenten menen zelf dat ze onterecht beschuldigd worden en dus loonverlies leiden. Beide scheidsrechters zijn ervan overtuigd dat ze op termijn kunnen terugkeren op het veld.

“Wij wachten momenteel op de uitkomst van het lopende onderzoek bij het federaal parket”, legt Peter Bossaert uit bij Sport/Voetbalmagazine. “We zullen beslissen wat we kunnen of moeten doen eens die stukken publiek worden gemaakt.”

Maar is er voldoende bewijs tegen de scheidsrechters? Vooral het geval van Delferière is opvallend. “Hij had twee contracten”, aldus de CEO van de KVBV. “Eén als scheidsrechter en één van bediende bij ACFF (Waalse vleugel van de Belgische voetbalbond, nvdr.).”

“Als scheidsrechter is Delferière ontslagen. Maar dat ontslag volgt een specifieke procedure omdat hij beschermd is als vakbondsafgevaardigde en in de ondernemingsraad zetelt. We hebben zijn ontslag moeten aanvragen via de rechtbank en wachten nog steeds af.”

Een mens zou nochtans denken dat hard bewijs - voor de duidelijkheid: dat is er voor het grote publiek nog niet - voldoende is voor zo’n ontslag. Meer zelfs: bij de ACFF is Delferière zelfs nog gewoon aan de slag. “Dat bediendencontract staat los van het andere verhaal”, klinkt het bij Bossaert.