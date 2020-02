Hoe zou het zijn met... Boli Bolingoli

Boli Bolingoli is nog maar 24 jaar oud, maar toch heeft de Belg al bij enkele mooien ploegen gevoetbald. In het verleden speelde hij bij Club Brugge en Sint-Truiden, maar nu is hij aan het werk bij Celtic. Tussendoor speelde de aalvlugge flankspeler ook nog even bij SK Rapid Wien.

Boli Bolingo speelde tijdens zijn jeugd bij verschillende ploegen. Hij was vooral in Antwerpen aan het werk, want hij speelde bij Berchem Sport, Antwerp en Beerschot. Tussendoor speelde hij nog even bij het toenmalige KSK Beveren. Na Beerschot trok hij naar Club Brugge en daar zou de Belg ook zijn eerste minuten krijgen bij de eerste ploeg. Hij speelde regelmatig als linksback, maar ook als flankaanvaller kon hij uit de voeten. Na vier seizoenen bij de eerste ploeg (64 wedstrijden, 7 doelpunten) werd Bolingoli uitgeleend aan Sint-Truiden. Sint-Truiden Sint-Truiden Bij de Limburgers zou hij een half seizoen spelen, maar hij was er wel belangrijk. Bolingoli zou er 18 wedstrijden spelen en één assist leveren. Daarna trok hij terug naar zijn moederclub, maar Club Brugge besloot hem te verkopen aan SK Rapid Wien. Daar zou Bolingoli helemaal ontbolsteren. Hij speelde van 2017 tot 2019 in Oostenrijk en hij was goed voor 3 doelpunten en 10 assists in 73 wedstrijden. Ook hier speelde hij vooral op de linksback-positie. Voorbije zomer toonde Celtic interesse en Bolingoli zijn keuze was snel gemaakt. Hij ging voor ongeveer 3.5 miljoen naar de landskampioen van Schotland. Hij speelde daar nu in alle competities samen al 27 wedstrijden, maar hij wist nog niet te scoren.