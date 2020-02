Meunier niet onder de indruk van dé sensatie van het moment op de Europese velden: "Ik ken hem niet"

Op 18 februari klinkt de Champions League-hymne terug door menig woonkamer. Er staan enkele topaffiches op het programma. Zo is PSG-Borussia Dortmund er er zeker ééntje om likkebaardend naar uit te kijken.

Bij PSG loopt er met Thomas Meunier één Rode Duivel bij. Witsel en Thorgan Hazard vertegenwoordigen voor de Duitse topclub onze Belgische nationale ploeg. Het team van coach Favre bulkt van het jong geweld met onder meer Jadon Sancho en sensatie Erling Haaland.

De jonge Noor lukte maar liefst acht doelpunten in drie wedstrijden sinds hij deze winter overkwam van RB Salzburg. Toch beeft Meunier niet van angst voor Haaland en Dortmund: "Ik ken hem niet”, zegt Meunier aan The Daily Mail.

“Zijn statistieken zijn uitstekend, en benadrukken dat Dortmund vlot scoort. Maar het is ook een ploeg die veel goals slikt. We kunnen iedereen verslaan. Het is aan ons om de kwalificatie af te dwingen", aldus een zelfverzekerde Meunier.