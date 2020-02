Jan Van Den Bergh maakt droomdebuut met openingsdoelpunt, fans hebben al meteen liedje voor hem: "Fantastisch"

Het was al van 6 april 2019 in play-off 2 tegen KV Oostende geleden dat Jan Van Den Bergh nog eens een wedstrijd met een A-elftal had afgewerkt. Maar hij speelde zich meteen in de harten van zijn nieuwe ploeg OH Leuven: "Dit is een lekkere binnenkomer."

Jan Van Den Bergh wordt door AA Gent uitgeleend aan OH Leuven en tegen Lommel kon en mocht de centrale verdediger zijn debuut maken. En wat voor een debuut zou het worden, want Van Den Bergh opende de score in de 3-0 overwinning.

"Ja, dit is een lekkere binnenkomer. Meteen het openingsdoelpunt kunnen maken doet natuurlijk deugd, maar ik denk dat de clean sheet op zich nog leuker en nog belangrijker is. Alles samen maakt het van deze wedstrijd een erg leuk debuut", was de verdediger in de wolken.

Tank leeg na 70 minuten

"De steun van de supporters was meteen intens, ook voor mij persoonlijk. Dat ze al meteen een liedje voor me hebben? Dat is iets bijzonder leuk. Echt fantastisch", kon Van Den Bergh zijn geluk niet op.

"Het was mijn eerste wedstrijd in een hele lange tijd en ik moet eerlijk bekennen dat het in het begin wat zoeken was en ook wat stress, dat ben ik niet gewoon. Maar het was ook negen maanden geleden dat ik nog had gespeeld, dus na zeventig minuten was de tank ook leeg. Er zit zeker nog progressiemarge in bij me, want er zijn nog wel wat werkpunten om op te verbeteren de komende weken."