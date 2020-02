📷 'Koning' Romelu Lukaku deelt sneertje uit aan Zlatan Ibrahimovic na Milanese derby

In een spectaculaire Milanese derby scoorde Romelu Lukaku andermaal. De Rode Duivel scoorde het verlossende vierde doelpunt voor Inter. Op sociale media dolde hij met Zlatan Ibrahimovic, die voor AC Milan ook wist te scoren.

In blessuretijd besliste Romelu Lukaku de spannende en spectaculaire derby van Milaan in het voordeel van de Nerazzurri.

AC Milan kwam op voorsprong via Rebic en Zlatan Ibrahimovic verdubbelde de score voor AC Milan, maar de mannen van Conte zetten dit in een schitterende tweede helft recht.

Dat deze zege een boost voor het vertrouwen van Inter betekende, liet Romelu Lukaku achteraf merken. Op sociale media richtte hij het woord tot 'koning' Zlatan Ibrahimovic: "There's a new king in town", klonk het veelzeggend. Benieuwd of de Zweed met een gepast antwoord zal komen.