Is de transfer van Haaland slecht nieuws voor een Rode Duivel bij Dortmund?

Het Noorse talent had geen maand nodig om de supporters van Borussia Dortmund in zijn zak te krijgen, maar door zijn komst moet Thorgan Hazard vooral tevreden zijn met enkele invalbeurten.

Hein Vanhaezebrouck analyseert de denderende aankomst van Erling Haaland in Dortmund en merkt iets op: "Het gevolg is dat Thorgan Hazard de laatste twee wedstrijden op de bank begon en in de beker werd vervangen bij de pauze", legt de ex-trainer van AA Gent en Anderlecht uit in Het Nieuwsblad.

EK

Volgens Vanhaezebrouck zou Thorgan Hazard ook wel eens zijn plaats kunnen verliezen in de basiself bij de Rode Duivels. "Thorgan Hazard had de plaats van Carrasco in het elftal ingenomen, maar nu hij terug is in Europa, kan het heel snel gaan. Thorgan Hazard zal zijn plaats in Dortmund moeten vinden om zijn basisplaats voor het EK veilig te stellen."

Maar het is nog te vroeg voor Hazard om zich zorgen te maken: "Het voordeel van Thorgan Hazard is dat hij op meerdere posities kan spelen. Lucien Favre zou hem naast Haaland kunnen zetten en Hazard kan ook als een tweede spits fungeren", besluit Hein Vanhaezebrouck.