Dé absolute sensatie in Engeland is amper zestien jaar en heeft de topclubs deze zomer voor het uitkiezen

Zegt de naam Jude Bellingham u niets? Wel, daar zal binnenkort verandering in komen. De 16-jarige middenvelder is momenteel dé revelatie bij Birmingham City in de Engelse tweede klasse. Maar lang zal hij daar niet meer spelen.

The Sun weet dat Jude Bellingham zijn volgende club voor het uitkiezen heeft. Manchester United, Chelsea FC en Borussia Dortmund hebben zich al officieel gemeld bij Birmingham City, maar pakweg iedere topclub heeft hem op de verlanglijst staan. Ook Birmingham heeft er alle baat bij om de amper 16-jarige Engelsman deze zomer te verkopen. Het contract van Bellingham loopt namelijk af in 2021. Met andere woorden: niet verkopen staat gelijk aan een vrije transfer na het volgende seizoen. Peaky Blinders Toch zal Small Heath Alliance - de kijkers van Peaky Blinders kennen de oorspronkelijke naam van Birmingham ongetwijfeld - een mooi zakcentje verdienen. In makelaarskringen klinkt het dat Bellingham niet zal vertrekken voor minder dan zestig miljoen euro.