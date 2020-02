Bob Peeters na match met twee gezichten: "Het zal veel beter moeten dan tweede helft"

Westerlo won woensdagavond verdiend van hekkensluiter Lokeren. In de eerste helft speelde de Kemphanen heel snel en agressief voetbal. Het contrast met de tweede helft, waarin er veel minder animo was, was enorm groot. Dat zag ook Westerlo-coach Bob Peeters.

"Ons doel is bereikt: we hebben de drie punten. Onze eerste helft was heel goed. Heel dominant, veel kansen, veel beweging. We konden ook snel die 3-1 scoren na de tegentreffer."

"Het contrast met de tweede helft was dan weer enorm groot. Nu we mee aan de leiding staan in die tweede periode, hebben we natuurlijk de ambitie om er te blijven. Maar dan zal het wel stukken beter moeten dan de tweede helft", beseft Bob Peeters als geen ander."

De Westerlo-trainer stak zijn collega ook nog een hart onder de riem. "Ik zou Stijn Vreven en Lokeren ook willen feliciteren. Het is een van de weinige ploegen die hier met open vizier is komen spelen. Dat mag ook eens gezegd worden. Vooral in de eerste helft gingen beide ploegen vol voor een resultaat, wat het voor de toeschouwers veel aantrekkelijker maakt."