Vercauteren houdt Doku met beide voetjes op de grond: "Ik ben daar geen voorstander van, hij heeft nog héél grote stap te zetten"

Jérémy Doku heeft elke dag van deze week wel persaandacht gekregen na zijn prestatie tegen AA Gent. Frank Vercauteren zag het echter met lede ogen aan. Hij hoopt vooral dat zijn poulain de voetjes op de grond houdt, want "er is nog heel veel werk aan".

Doku is het goudhaantje van Neerpede, maar Vercauteren wil ook niet dat hij gaat beginnen zweven. De coach van Anderlecht wil nog serieus bijschaven aan de groeibriljant. "Hij is al veel efficiënter geworden", gaf Vercauteren wel toe. "In het begin dat ik hier was deed hij niet mee om bepaalde redenen die hij zelf heel goed kent."

Vercauteren hoopt dat de vele aandacht die hij nu krijgt, geen rem zet op zijn ontwikkeling. "Want hij moet nog andere stappen zetten. Hij heef nog heel veel werk. Hij moet rustig blijven en de voetjes op de grond houden. Hij heeft het potentieel en een heel interessante groeimarge. Maar hij moet ook nog bevestigen."

Doku kan inderdaad nog meer doelgericht worden en bij momenten betere beslissingen nemen. "Hij moet nog iets toevoegen aan zijn grote kwaliteiten. Er rest nog een hele stap te zetten. Ik heb deze week ook de titels gelezen die over hem geschreven zijn. Ik ben daar geen voorstander van om die zaken van de daken te roepen. Ik ben daar meestal heel realistisch in bij jonge spelers."